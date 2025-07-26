В мероприятии приняли участие туристы из 20 регионов России

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Участниками сырной гонки в курортном Кисловодске стали туристы из 20 регионов России. Победителем конкурса стал Артем Тимофеев из Мончегорска Мурманской области, рассказал ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"На территории сырного фестиваля в Кисловодске завершился один из традиционных конкурсов - сырная гонка. Мероприятие собрало тысячи зрителей с различных регионов страны, которые наблюдали за тем, как участники гонки соревнуются в скорости и ловкости, преследуя катящийся по склону сыр", - сказал Моисеев.

По его словам, победу в зрелищном состязании одержал Артем Тимофеев из Мончегорска Мурманской области.

"Сырная гонка стала настоящим украшением нашего фестиваля. Мы рады, что эта традиция продолжает жить и расширяется география ее участников. Эта сырная гонка собрала участников из 20 регионов страны. Кисловодск становится тем местом, куда хотят приезжать из года в год", - добавил Моисеев.