Четверо учащихся получили две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские школьники получили две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на Международной олимпиаде по биологии в Кесон-Сити в Республике Филиппины. Участников от России и их наставников поздравили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщается на сайте правительства России.

Так, золотые медали получили Вера Красноперова из школы №57 в Москве и Макар Рощин из лицея №130 им. академика М. А. Лаврентьева в Новосибирске. Серебро получил учащийся московской школы №57 Захар Дегтеренко, а бронзу - ученик столичного Центра педагогического мастерства Алихан Жангазиев.

"Вы продемонстрировали выдающиеся знания, которые принесли российской сборной четыре медали: два золота, серебро и бронзу. Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей. Друзья, пусть ваш интерес к познанию естественных наук не угасает", - отметил Чернышенко.

Кравцов добавил, что полученные медали - это закономерный итог упорного труда школьников, а также таланта и вдохновляющей работы их наставников. "Ваши победы - доказательство того, что российское образование воспитывает настоящих лидеров науки", - дополнил он.

В Международной олимпиаде приняли участие порядка 300 школьников из 77 стран.