В Полтавской области все ТЦК переехали в другие здания из-за угрозы ударов

По словам начальника группы коммуникаций областного ТЦК Романа Истомина, после недавних ударов по зданиям ТЦК в Полтаве работа военкоматов в области была приостановлена

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Все территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Полтавской области Украины уже рассредоточены, их перевели в другие здания на фоне угрозы новых ударов. Об этом сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

"Различные службы работают в разных зданиях, и это обуславливает определенные неудобства, но критического ничего нет. Работаем в штатном режиме над комплектованием сил обороны", - сказал он в эфире украинского радио "Полтава".

По словам Истомина, после недавних ударов по зданиям ТЦК в Полтаве работа военкоматов в области была приостановлена. Центры комплектования перемещались в другие локации, а подразделения были рассредоточены. Прием военных пенсионеров теперь осуществляется в одном месте, а прохождение военно-врачебной комиссии - в другом.

Как утверждает Истомин, в новые места также были переведены все архивные документы по делам ветеранов и пенсионеров. Представитель ТЦК уточнил, что остальные дела по призывникам и военнообязанным в основном хранятся в цифровом виде.

При этом Истомин не упомянул, в здания какого назначения перевели ТЦК. Внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук в комментарии ТАСС отмечал, что ТЦК будут переезжать в больницы, школы и на другие социальные объекты, лишь бы "продолжить свою работу по уничтожению населения".

Ранее депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Федиенко утверждал, что на Украине уже действует мобильный формат работы военкоматов, отмечая, что они "сегодня могут быть на одной локации, а завтра - на другой". Вопрос о создании мобильных ТЦК на Украине встал после серии ударов по зданиям военкоматов. В последнее время взрывы произошли на территориях ТЦК в Кременчуге, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Украинцы в соцсетях положительно отзываются об ударах по ТЦК. На этом фоне в военкоматах стали задумываться о том, как рассредоточить личный состав.