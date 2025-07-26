Турнир объединил школьников начальных классов, педагогов и шахматистов-любителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин принял участие в открытии финала регионального турнира по шахматам на Кубок губернатора Ярославской области. Финальные партии разыграют 180 игроков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Глава региона Михаил Евраев и российский гроссмейстер, обладатель Кубка мира по шахматам, сенатор Российской Федерации Сергей Карякин приняли участие в церемонии открытия финала турнира на Кубок губернатора Ярославской области. Спортивное событие проходит в Данилове в рамках III шахматного фестиваля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в финальных состязаниях участвуют 180 игроков, турнир объединяет школьников начальных классов, педагогов и шахматистов-любителей. "Данным видом спорта в Ярославской области занимаются более 70 тысяч человек. В шахматах регион сделал серьезный шаг вперед. Введены уроки в начальной школе с первого по четвертый классы. Наши ребята выигрывают награды на общероссийских соревнованиях, и я уверен, что здесь, в Данилове, также есть будущие чемпионы", - отметил Евраев.

По данным пресс-службы, в отборочных соревнованиях турнира приняли участие более 3,5 тыс. школьников из всех муниципальных округов. Игры финального этапа, турниры среди наставников юных шахматистов и спортсменов-любителей проходят на площадке Даниловского политехнического колледжа. "Очень важные инициативы введены в регионе по развитию шахмат, и другим субъектам есть чему у Ярославской области поучиться. Уверен, что через какое-то время сборная региона будет одним из лидеров на всех всероссийских соревнованиях", - сказал на церемонии открытия Карякин.

По словам сенатора от Ярославской области Наталии Косихиной, шахматному фестивалю в Данилове нет аналогов в стране, уровень организации мероприятия становится с каждым годом масштабнее. "Традиции спортивного мастерства передаются из поколения в поколение. Интерес к интеллектуальной игре растет, особенно у детей и молодежи, а создание благоприятной среды для их всестороннего развития - приоритет региональной политики", - сказала Косихина.

В рамках фестиваля в Данилове проходит сеанс одновременной игры для всех желающих, также в городе состоялось праздничное шествие костюмированной колонны по Даниловскому променаду, квест-игра "Ход конем", организованы мастер-классы, интерактивные площадки для детей и взрослых, проходят выступления творческих коллективов. "Новый стандарт шахматного образования, который родился на Ярославской земле, дает результаты", - уверен сенатор от региона Александр Русаков.

О развитии шахматного спорта в регионе

В Ярославской области шахматами занимаются более 70 тыс. человек. С 2023 года по инициативе губернатора в регионе введен курс внеурочной деятельности "Шахматы в школу" для учеников начальных классов. Кроме того, курс "Основы шахмат" запущен в профессиональных образовательных организациях региона. В реализации шахматного образования задействовано более 500 педагогов.