В Минздраве отметили, что препараты содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными антигенами для предстоящего осенне-зимнего сезона

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Регионы России получат свыше 70 млн препаратов для профилактики гриппа до конца ноября, уже начали поступать первые партии вакцины "Ультрикс квадри". Об этом сообщил Минздрав РФ.

"В рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП) до конца ноября в российские регионы поступят 70,6 млн препаратов. <...> В июле и августе в медицинские учреждения поступят первые партии четырехвалентной вакцины "Ультрикс квадри". Всего будет поставлено 14,1 млн доз этого препарата", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что препараты содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными антигенами для предстоящего осенне-зимнего сезона. В регионы также поступят вакцины "Совигрипп" и "Флю-М".