Чиновник требовал и получил от гражданина $3,5 тыс. за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК, сообщил офис генпрокурора Украины

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Чиновник киевского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) вымогал взятку за исключение военнообязанного из базы розыска уклонистов. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

"По данным следствия, чиновник требовал и получил от гражданина $3,5 тыс. за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК <…>", - говорится в телеграм-канале ведомства. Имя чиновника не называется, он заключен под стражу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. В свою очередь военнообязанные пытаются всеми способами избежать мобилизации, включая подкуп сотрудников ТЦК, приобретение фальшивых медсправок, нелегальное пересечение границы и другие.