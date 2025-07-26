В городе выложили изображение бумажного журавля из свечей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Изображение бумажного журавля из свечей выложили в Москве в память о пострадавших и погибших от украинской агрессии детях, акция проходила в преддверии Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе, передает корреспондент ТАСС.

Как передает корреспондент, в субботу в сквере Отрадное в Москве состоялась акция "Журавль памяти". В ней приняли участие более 100 активистов "Молодой Гвардии", активисты партии "Единая Россия" Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы, сотрудники представительства ДНР в Москве и жители района. Для создания изображения бумажного журавля - символа Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе - они использовали порядка 1 тыс. свечей.

"27 июля 2014 года Донбасс пережил первый массированный артобстрел со стороны преступного киевского режима. Тогда "Грады" (реактивные системы залпового огня - прим. ТАСС) буквально накрыли мирную Горловку. В тот день было много раненых, были погибшие. Среди погибших были совершенно молоденькая мамочка Кристина - ей было только 23 года - с десятимесячной доченькой. Девочек нашли в парке лежащими в траве. Кристина все еще прижимала к себе маленькую Киру. <…> Гибель девочек от этого первого артиллеристского обстрела стала символом детских жертв. И глава ДНР Денис Владимирович Пушилин в 2022 году принял решение увековечить этот день как День памяти детей - жертв войны в Донбассе", - рассказала ТАСС глава представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.

Она также сообщила, что с 2014 года в России, в том числе в Донбассе и Новороссии, от украинской агрессии погибли более 400 детей. В память о них 27 июля в Донском ставропигиальном мужском монастыре в Москве пройдет поминовение, а 28 июля на площади ДНР в столице состоится памятная акция.

Также участники акции возложили цветы и оставили мягкие игрушки у стенда с именами погибших детей. "Здесь больше 1 тыс. свечей, потому что больше 1 тыс. пострадавших детей с 2014 года от украинской агрессии. Для нас эта акция проходит второй год подряд, сакральная акция, ставшая традицией", - сообщил агентству заместитель председателя "Молодой гвардии "Единой России", руководитель "Молодой гвардии" Москвы Александр Лебедев.