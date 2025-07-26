В этом году традиционные массовые гуляния, салют и парады в честь праздника не запланированы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем ВМФ, подчеркнув, что они - олицетворение силы и стойкости, профессионализма и мужества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Судьбы самого восточного форпоста России и Военно-морского флота неразделимы, а наши моряки-подводники - это настоящая гордость страны. Это олицетворение силы и стойкости, профессионализма и мужества нашего флота. Память о героизме моряков, защищавших наши рубежи, навсегда вписана в историю. Мы помним и чтим мужество всех поколений, кто стоял и стоит на страже рубежей нашей Родины. Традиции мужества и самоотверженности сегодня с честью продолжают новые поколения моряков - личный состав войск и сил на Северо-Востоке и наши прославленные бойцы 40-й бригады морской пехоты с доблестью выполняют поставленные задачи", - написал глава региона.

В этом году традиционные массовые гуляния, салют и парады в честь праздника не запланированы. В настоящий момент в регионе проходит очередной этап межведомственных учений по реагированию в кризисных ситуациях. Акватория Авачинской бухты закрыта для движения маломерных судов.