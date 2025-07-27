Подрядчики в Челябинской области улучшат 10 проблемных участков трассы М-5

Как сообщили в управлении дорог "Южный Урал", подрядчик приведет к нормативному состоянию дорожное покрытие, разметку, обочины, оборудует шумовые полосы и смонтирует новое барьерное ограждение

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Десять проблемных участков суммарной длиной порядка 120 км федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" улучшат в Челябинской области до середины сентября 2027 года. Это повысит уровень безопасности и комфорта для водителей, сообщили ТАСС в управлении дорог "Южный Урал".

"Состоялись торги на право заключения контракта на выполнение работ по устройству слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал". Согласно документации, срок исполнения контракта - 13 сентября 2027 года. Речь идет о 10 проблемных участках суммарной длиной примерно 120 км, в том числе расположенных на отрезке от Кропачево до Златоуста", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подрядчик приведет к нормативному состоянию дорожное покрытие, разметку, обочины, оборудует шумовые полосы (повышают уровень безопасности движения) и смонтирует новое барьерное ограждение.

Трасса М-5 "Урал" проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской областей и других регионов.