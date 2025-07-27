Более 300 ресторанов из РФ и Казахстана примут участие в гастрофестивале

Как сообщила директор фестиваля "Тайгастро" Диана Бутюгина, задача фестиваля - возрождение гастрономического наследия страны, популяризация местных продуктов разных территорий"

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Более 300 ресторанов из России и Казахстана примут участие в гастрономическом фестивале "Тайгастро", который пройдет в августе в Красноярске. Основная задача фестиваля - популяризация локальной кухни, сообщила ТАСС директор фестиваля Диана Бутюгина.

"С 1 по 20 августа пройдет гастрономический фестиваль "Тайгастро". Фестиваль, который изначально задумывался как сибирский, стал всероссийским, а теперь обретает статус международного. В этом году к "Тайгастро" присоединятся более 300 участников из России, а также рестораны из Казахстана. <…> Задача фестиваля - возрождение гастрономического наследия страны, популяризация местных продуктов разных территорий", - сообщила Бутюгина.

В рамках фестиваля три недели в ресторанах-участниках можно будет попробовать фестивальные сеты из трех блюд и напитка по фиксированной цене из локальных продуктов региона-участника. "Пятый фестиваль расширяет границы и становится не только гастрономическим событием. В этом году мы добавили два образовательных блока - по ресторанному бизнесу и конференцию по развитию креативной экономики, которая пройдет 11 августа", - пояснила Бутюгина.

Фестиваль "Тайгастро" проходит в Красноярске с 2021 года. Организатор фестиваля - красноярский ресторан современной сибирской кухни Tunguska. В 2023 году в фестивале приняло участие более 200 ресторанов.