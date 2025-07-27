В Москве прогнозируют переменную облачность и до плюс 29 градусов

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 24 - 29 градусов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 27-29 градусов тепла. Ночью похолодает до 14-16 градусов тепла.

Ветер восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 24 - плюс 29 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.