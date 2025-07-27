В Донецке люди несут цветы на Аллею ангелов в День памяти детей - жертв войны

Первыми к мемориалу пришли студенты Донецкого института Государственной противопожарной службы МЧС России, представители СК, парламентарии и обычные жители

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Дончане и гости города с утра несут цветы к мемориалу "Аллея ангелов", чтобы почтить память детей, погибших от обстрелов со стороны ВСУ, передает корреспондент ТАСС.

"27 июля - День памяти детей - жертв войны в Донбассе, которые погибли от военной агрессии ВСУ. Эти жертвы деток, которые не принимают никакого участия ни в военной, ни в политической этой войне - это, конечно, огромная потеря. Мы должны понимать, насколько дорог мир, за который мы боремся", - сказал журналистам депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень.

Первыми к мемориалу пришли студенты Донецкого института Государственной противопожарной службы МЧС России, представители СК, парламентарии и обычные жители. Они принесли цветы и детские игрушки, а также провели минуту молчания.

День памяти детей - жертв войны в Донбассе ежегодно приходится на 27 июля. Он был установлен в 2022 году указом главы республики. Дата приурочена к трагедии, произошедшей в этот день в 2014 году, когда вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок "Град" по центру Горловки. Тогда погибли 22 мирных жителя, включая четырех детей. Среди них была 23-летняя Кристина Жук со своей 10-месячной дочерью Кирой. Они попали под обстрел, находясь на прогулке в местном сквере. Тела убитых нашли лежащими вместе, при этом мать прижимала дочь к себе. Из-за этой позы Кристину впоследствии стали называть "горловской мадонной". События 27 июля остались в истории Донбасса как "кровавое воскресенье".