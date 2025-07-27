За каждым пострадавшим населенным пунктом закрепят конкретное предприятие, сообщили в пресс-службе регионального правительства

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Золотодобывающие компании окажут помощь пострадавшему от дождевого паводка Оймяконскому району в Якутии, за каждым пострадавшим населенным пунктом закрепят конкретное предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обильные осадки, прошедшие в начале июля на северо-востоке республики, вызвали подъем уровня воды в реках. В Оймяконском районе продолжается работа по обследованию жилых помещений и подсчету ущерба, идут аварийно-восстановительные работы. Продолжается прием заявлений на получение материальной и финансовой помощи.

"Недропользователи окажут помощь пострадавшему от паводка Оймяконскому району. Глава Якутии Айсен Николаев провел в Усть-Нере (поселок, административный центр Оймяконского района - прим. ТАСС) совещание с недропользователями по вопросу оказания помощи Оймяконскому улусу, пострадавшему от паводка. Во встрече приняли участие руководители и представители золотодобывающих предприятий, ведущих деятельность на территории муниципального образования", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадали около 1,2 тыс. человек, разрушены дома, дороги. "Ежегодно мы добываем 10 тонн драгоценного металла, отрасль дает значительные налоговые поступления в бюджет. Это не просто цифры - это наш общий потенциал, наша сила. Давайте покажем, что промышленность Якутии - это не только добыча, но и социальная ответственность, солидарность, человечность", - обратился к недропользователям глава региона.