Председатель Госдумы отметил вклад ВМФ в укрепление обороноспособности и суверенитета России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов ВМФ России с Днем Военно-морского флота, отметив их вклад в обеспечение национальных интересов России и безопасности ее граждан.

"Надежно защищая морские рубежи Российской Федерации, офицеры, мичманы, старшины и матросы вносят вклад в укрепление обороноспособности и суверенитета страны, обеспечение ее национальных интересов и безопасности граждан. Проявляют самоотверженность и героизм при решении самых сложных боевых задач", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Госдумы.

Спикер Думы подчеркнул, что верность присяге и долгу, мужество, профессионализм и высокий уровень подготовки отличают военных моряков России. Володин пожелал личному составу и ветеранам ВМФ успехов и всего наилучшего.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 года. С 2017 года по указу президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге в честь этого праздника проходит Главный военно-морской парад. В этом году торжественный проход кораблей и вспомогательных судов был отменен. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение принято по соображениям безопасности.