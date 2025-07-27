Молодежь ДНР провела акцию "Ангелы Донбасса" в память о погибших от украинских обстрелов детях

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Молодежь ДНР провела акцию "Ангелы Донбасса" на Аллее ангелов в Донецке в память о погибших от украинских обстрелов детях, передает корреспондент ТАСС.

"Огромная катастрофа и трагедия для родителей и в целом для всего, наверно, осознанного общества всего мира. Сегодня в этот день в разных уголках нашей планеты несут цветы, несут игрушки к стихийным мемориалам, которые оборудованы [в память] о погибших детях Донбасса. Сегодня также и здесь мы запускаем сотни шаров в память о погибших детках ДНР. Также сегодня проходят мероприятия и в Макеевке в приюте "Призрение"", - сказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Он добавил, что преступления гитлеровских оккупантов и украинских неонацистов против детей стоят в одном ряду. Памятное мероприятие собрало несколько сотен человек. У памятника погибшим детям зачитали стихи, а также провели минуту молчания. В завершение участники акции возложили цветы и детские игрушки к мемориалу, а также запустили более 1 тыс. воздушных шаров с надписью "Ангелы Донбасса".

"И белые кораблики, и белые шары, и свечи - это память о них, о наших жертвах Донбасса. И пусть они смотрят сверху и видят, что мы о них помним. И помним, как надежду на то, что мир на нашей земле будет. Мы помним каждого", - сказала детский омбудсмен ДНР Светлана Малахай.

День памяти детей - жертв войны в Донбассе ежегодно приходится на 27 июля. Установлен в 2022 году указом главы республики. Дата приурочена к трагедии, произошедшей в этот день в 2014 году, когда вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок "Град" по центру Горловки. Тогда погибли 22 мирных жителя, включая четырех детей. Среди них была 23-летняя Кристина Жук со своей 10-месячной дочерью Кирой. Они попали под обстрел, находясь на прогулке в местном сквере. Тела убитых нашли лежащими вместе, при этом мать прижимала дочь к себе. Из-за этой позы Кристину впоследствии стали называть "горловской мадонной". События 27 июля остались в истории Донбасса как "кровавое воскресенье". По последним данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, с 2014 года в ДНР в результате украинской агрессии погибли 247 детей, еще 1 021 - ранены.