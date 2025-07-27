Жизни мальчиков и девочек оборвались от мин, снарядов, ракет, обстрелов родных домов, указал губернатор Херсонской области

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Свыше 300 детей, проживающих в Донбассе и Новороссии, погибли от ударов со стороны Вооруженных сил Украины с 2014 года, сообщил в своем Teleтелеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

27 июля - День памяти детей - жертв войны в Донбассе, которые погибли от военной агрессии ВСУ.

"За 10 лет агрессии киевского режима в Донбассе погибли более 300 детей. Это сотни несбывшихся судеб и несказанных слов. Жизни мальчиков и девочек оборвались от мин, снарядов, ракет, обстрелов родных домов. Они хотели взрослеть, играть и дружить, но стали жертвами жестокости и ненависти", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в телеграм-канале сообщил, что с 2014 года в регионе от агрессии ВСУ погибли 69 детей. "Мы скорбим также о детях, погибших в Курской и Белгородской областях, и обо всех маленьких россиянах - жертвах кровавого киевского режима. Ответственность за эти преступления лежит не только на украинских властях, но и на странах НАТО, которые поставляют им оружие", - отметил он.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин при этом объяснил, что дата 27 июля выбрана не случайно - в этот день в 2014 году под обстрелом украинских войск в Горловке погибли мирные жители, среди которых десятимесячная Кира Жук и ее 23-летняя мама, которую прозвали "горловская мадонна". "За 11 лет таких трагедий произошло немало. Всего противник бесчеловечно лишил жизни 247 малышей и подростков [в ДНР]. Их жизни были оборваны жестокостью тех, кто нарушил главный принцип человеческой морали - защищать слабых и уязвимых. Увы, еще 1 022 ребенка получили ранения", - написал Пушилин в телеграм-канале.

Глава городского округа Мелитополь Запорожской области Сергей Золотарев сообщил, что в регионе почтили память всех детей, погибших в результате украинской агрессии, возложили цветы и мягкие игрушки к одному из памятных мест округа.