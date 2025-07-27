В 33 населенных пунктах региона функционирует 51 офис, где жителям предоставляется 88 государственных и муниципальных услуг и сервисов, сообщил заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Отделения МФЦ, работающие в 33 населенных пунктах Донецкой Народной Республики, с 2023 года оказали более 2 млн услуг жителям республики, сообщил в Telegram-канале заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков.

27 июля в России отмечается день работника МФЦ.

"С января 2023 года МФЦ работает и в Донецкой Народной Республике: в 33 населенных пунктах региона функционирует 51 офис, где жителям предоставляется 88 государственных и муниципальных услуг и сервисов. За два с половиной года специалистами учреждения оказано свыше 2 млн услуг", - написал он.

Первые четыре офиса МФЦ открылись в Донецке, Еленовке и Красной Поляне в январе 2023 года.