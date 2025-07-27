В ЛНР в память о погибших детях возложили цветы к памятнику Божьей Матери

Также молодежные активисты ЛНР посмотрели документальный фильм "Мама, не плачь" о матерях, потерявших детей при агрессии ВСУ, сообщил глава региональной Минмолодежи Михаил Голубович

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Молодежные активисты и представители властей Луганской Народной Республики посмотрели документальный фильм "Мама, не плачь" о матерях, потерявших детей при агрессии Вооруженных сил Украины, а также возложили цветы к памятнику Божьей Матери у храма в честь иконы Божией Матери "Умиление". Об этом в Telegram-канале написал глава Минмолодежи ЛНР Михаил Голубович.

27 июля - День памяти детей - жертв войны в Донбассе, которые погибли от военной агрессии ВСУ.

"Наша молодежь почтила память погибших, собравшись в офисе представительства платформы "Россия - страна возможностей" на презентацию документального фильма "Мама, не плачь", в котором рассказываются истории жизни женщин, потерявших своих детей из-за украинской агрессии. После мы собрались в мирное шествие до храма "Умиление", где возложили цветы к памятнику Божьей Матери, молясь за всех детей, пострадавших от войны", - написал он.

Голубович добавил, что в парке им. Щорса для детей республики прошла "полезная программа": работали площадки от луганского штаба #МыВместе, "Молодой гвардии "Единой России", движения "Волонтеры Победы", Движения первых, Российских студенческих отрядов, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и молодежки Народного фронта. По его словам, на данных площадках дети смогли сплести браслеты дружбы, порисовать мелками на асфальте, изготовить бумажных журавлей, поиграть в настольные игры, узнать основы пожарной безопасности и оказания первой медицинской помощи.

С 2014 года в ЛНР от украинской агрессии погибли 69 детей, еще около 230 получили ранения. В луганском парке Щорса установлен мемориал погибшим детям Луганщины.

"Мама, не плачь" - документальная драма о матерях, потерявших детей в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, премьера которой состоялась в 2024 году. Режиссер картины - Руслан Кечеджиян.