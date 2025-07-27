На Херсонщине в память о погибших детях к памятнику возложили игрушки

Участники акции у памятника Скорбящей матери в Геническе выпустили в небо воздушные шары и стаю белых голубей

ГЕНИЧЕСК, 27 июля. /ТАСС/. Мягкие игрушки и цветы возложили к памятнику Скорбящей матери в Геническе, чтобы почтить память детей, погибших в Херсонской области из-за агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, передает корреспондент ТАСС.

27 июля отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе.

"На территории Херсонской области погибли 12 детей, мы всегда будем в неоплатном долгу перед этими жертвами. И кровь этих жертв лежит на совести тех, кто направляет снаряды, БПЛА, бросает мины, которые дети принимают за игрушки и берут в руки. Именно этот день - день памяти и напоминания всем тем, кто осуществляет такие преступления против жизней детей, что они будут наказаны Всевышним за то, что они осуществили, что сотворили", - сказал журналистам губернатор Владимир Сальдо.

Участники акции почтили память детей минутой молчания и выпустили в небо воздушные шары и стаю белых голубей. Благочинный Генического округа протоиерей Александр Демкин совершил молитвенное поминовение.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью погибших детей Донбасса и Херсонщины. Мы разделяем горечь утраты с их родными и близкими. Наш долг - сделать все возможное, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Мы должны защитить наших детей, обеспечить им мирное и счастливое будущее", - сказала глава Генического округа Юлия Семякина.