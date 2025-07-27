Отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Аэропорт Пулково открыт для вылета самолетов, отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов. Отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами. Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда", - говорится в сообщении.