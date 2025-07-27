Это произошло благодаря работе благотворительного фонда "Помогаем нашим", сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. детей из Луганской и Донецкой народных республик за 2 года прошли лечение в подмосковном санатории "Клязьма" в рамках работы благотворительного фонда "Помогаем нашим". Как сообщил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, в августе фонд намерен расширить программу оздоровления для детей Херсонской области.

"Всего за два года работы программы "Исцеляем наших" (благотворительного фонда "Помогаем нашим" - прим. ТАСС) в санаторий "Клязьма" из ЛНР и ДНР благодаря усилиям Фонда было доставлено более 1 200 человек. В августе мы планируем расширить программу и на Херсонскую область, чтобы пройти реабилитацию смогли и дети с мамами из этого прифронтового региона. В группе, которая сегодня закончила лечение в Клязьме, уже были первые 5 человек из города Алешки", - написал он.

Мирошник сообщил, что в воскресенье благотворительный фонд доставил очередную группу детей с мамами из ЛНР на реабилитацию в санаторий - это 43 семьи из Кременной, Северодонецка, Рубежного. В "Клязьме" они проведут 21 день. Как отметил представитель МИД России, медики "Клязьмы" разработали программу реабилитации детей из прифронтовых зон: с ними работают психологи, реабилитологи и "целая группа узких специалистов".