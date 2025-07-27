Студенты этих учебных заведений будут привлекаться к участию в гуманитарных миссиях "Молодой гвардии"

САМАРА, 27 июля. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" откроет первичные отделения на базе ПАО "ОДК-Кузнецов" и четырех образовательных организаций Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Открытие отделений станет возможным после подписания соответствующих соглашений с ПАО "ОДК-Кузнецов", Самарским государственным экономическим университетом, Самарским государственным колледжем сервисных технологий и дизайна, Поволжским государственным колледжем и Самарским государственным колледжем. Студенты этих учебных заведений будут привлекаться к участию в гуманитарных миссиях "Молодой гвардии". Отделение на предприятии создается на базе Совета молодежи ПАО "ОДК-Кузнецов".

"Подписание соглашений символично состоялось в новом здании "ОДК-Кузнецов", где создаются перспективные двигатели - будущее отечественной авиации, газотранспортной отрасли и космонавтики", - подчеркнул руководитель МГЕР Антон Демидов

Он отметил, что вместе с "ОДК-Кузнецов" и образовательными организациями движение намерено работать над улучшением жизни молодежи, проводить совместные мероприятия и оказывать помощь Донбассу, Новороссии и военнослужащим.

Демидов добавил, что современные конструкторы - это специалисты не только в технике, но и в информационных технологиях, и вместе они представляют собой сильную команду.