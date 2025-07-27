В прифронтовых округах Херсонщины зажгли свечи в память о погибших детях

Акция "Свеча памяти" в честь детей, погибших во время вооруженного конфликта в Донбассе, прошла в поселке Круглоозерка Голопристанского округа

КРУГЛООЗЕРКА /Херсонская область/, 27 июля. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти" в честь детей, погибших во время вооруженного конфликта в Донбассе, прошла в поселке Круглоозерка Голопристанского округа Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие представители администрации округа, силовых структур, волонтеры и местные жители. Они выложили из зажженных лампад фразу "Ангелы Донбасса" и почтили память погибших минутой молчания.

"Мы собрались для того, чтобы почтить память детей, уничтоженных не только в Донбассе, но и во всей Новороссии. Мы выложили свечами надпись "Ангелы Донбасса", - сказала ТАСС директор Дома молодежи Херсонской области Олеся Хабарова.

Акцию памяти погибших детей Донбасса также провели в Алешкинском округе Херсонщины. Возле здания школы в поселке Тарасовка была высажена аллея цветущих кустарников.

"В ходе церемонии участники почтили память погибших детей минутой молчания - выражением глубокого сочувствия и скорби по тем, чьи жизни оборвала война. Затем были зажжены свечи памяти, ставшие символом вечной скорби, уважения и нерушимой памяти о каждом ребенке, чья судьба была омрачена трагедией", - сообщили в администрации Алешкинского округа.

27 июля - День памяти детей - жертв войны в Донбассе, которые погибли от военной агрессии ВСУ.