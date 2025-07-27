Володин: в основе рождения детей всегда лежит любовь

Председатель Госдумы отметил, что необходимо создавать условия, чтобы женщины могли заниматься детьми

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Любовь, взаимоуважение и взаимопонимание являются основной для рождения детей - такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В основе рождение детей всегда лежит любовь. <...> Потому что дети будут рождаться там, где есть взаимоуважение, там, где есть плечо, там, где есть понимание, что мужчина - это опора", - сказал Володин, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он отметил, что к уменьшению рождаемости привели разговоры о том, что в первую очередь надо реализовать себя, любить себя. "Все это приводит к тому, что у нас семьи стали менее крепкими, детей рождаться стало меньше", - подчеркнул председатель Госдумы.

По мнению Володина, необходимо создавать условия, чтобы женщины могли заниматься детьми. "Мужчина - это защитник. Мужчина должен сделать все для того, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, комфортно", - добавил он.

Председатель Госдумы призвал не откладывать рождение ребенка на потом. "Если любите друг друга, если уважаете и понимаете, что можете по жизни пройти, принимайте решение. Есть возможность, чтобы дети появлялись, пускай их будет как можно больше", - заключил Володин.