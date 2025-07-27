Сегодня 90% горожан живут в пешей доступности от зеленых территорий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Почти все население Москвы проживает вблизи зеленых территорий, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня 90% москвичей живут в пешей доступности от зеленых территорий. В небольших районных парках и скверах создаем все условия для отдыха и занятий спортом. В 2024-м, к примеру, преобразились скверы у храма преподобной Евфросинии на Нахимовском проспекте и на Северном бульваре в Отрадном, "Юность" в районе Щукино. Также был обновлен парк "Усадьба Трубецких", - говорится в сообщении.

По словам мэра, в этом году преображения коснутся еще нескольких парков и скверов в разных районах Москвы. В Народном парке в Ховрине создадут две зоны для детских игр и обновят спортивную часть с площадкой для командных игр - установят тренажеры и теннисные столы. Также на территории парка обустроят многоуровневый амфитеатр, зону с навесами-зонтиками, круглые скамейки и качели.

Кроме того, детские площадки со спортивными зонами, а также места для тихого отдыха с цветниками сделают в сквере вдоль улицы Молодцова в Южном Медведкове. В парке "Дубрава" в Куркине восстановят сухой фонтан, установят лежаки у пруда и обновят детские площадки.

"Изменится и парк "Янтарная горка" на востоке. Здесь монтируем игровые комплексы для детей разных возрастов. Для спортсменов размещаем уличные тренажеры и турники, столы для настольного тенниса, обустраиваем универсальную площадку", - отметил Собянин.