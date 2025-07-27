С берега за ним наблюдали артековцы из 67 стран мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" отметил День Военно-морского флота (ВМФ) РФ парадом морской флотилии с участием воспитанников центра. Об этом сообщили в пресс-службе "Артека".

"В День Военно-морского флота в "Артеке" прошел масштабный праздник "Морская феерия". В рамках события состоялся парад Морской флотилии "Артека". Вдоль береговой линии Международного детского центра прошли ботик "Святой Николай" - историческая реплика ботика Петра I, шхуна "Святая Татьяна", шлюпки Ял-6, яхты класса "Оптимист" и класса "Луч", сапборды, каяки, катера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в море вышли участники отрядов морского профиля и дети, которые на протяжении смены посещают студии допобразования морского профиля, с берега за парадом наблюдали артековцы из 67 стран мира.

Вдоль набережной "Артека" в День ВМФ организовали ряд локаций, включая радиоуправляемый яхтинг и квиллинг. Каждый желающий также мог научиться вязать морские узлы, познакомиться с русской флажной семафорной азбукой, основами виндсерфинга и парусного спорта, изучить азбуку Морзе. "Помимо этого, у артековцев была возможность выйти в море на сапборде или каяке, увидеть уникальную выставку макетов кораблей, посетить морскую прогулку на катере", - добавили в пресс-службе.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отмечает столетие, праздничные мероприятия пройдут в России и за рубежом.