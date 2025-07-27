Памятник находится на территории Адмиралтейства, сообщили в Минобороны России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в честь дня Военно-морского флота (ВМФ) на территории Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Мы открываем памятник великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову. Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота", - сказал глава военного ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что Ушаков защитил интересы России, укрепил морской потенциал страны и приумножил ее международное влияние.

"Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного адмиралтейства", - добавил Белоусов.

В министерстве уточнили, что в конце церемонии министр обороны вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм, были удостоены ордена Александра Невского, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали Суворова.