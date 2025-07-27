По словам Амира Хамитова, Кирсти Ковентри демонстрирует удивительное по нынешним временам здравомыслие

МОСКВА, 27 июля./ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, говоря о возможном допуске российских спортсменов на Олимпиаду в 2026 году, проявила здравомыслие, мировой спорт без участия России невозможен - такое мнение высказал ТАСС зампред думского комитета по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Ранее Ковентри заявила о готовности допустить российских спортсменов до Олимпиады-2026, отметив, что МОК будет следовать тем же критериям, которые были сформированы по отношению к атлетам на Играх-2024 в Париже.

По словам депутата, Ковентри "демонстрирует удивительное по нынешним временам здравомыслие". "Последуют ли за заявлениями Ковентри - пусть пока осторожными, но все же разумными - выступления других деятелей западных стран? То, что мировой спорт невозможен без присутствия и участия России - вещь очевидная для любого болельщика, а уж тем более для профессионала", - сказал Хамитов.

Как подчеркнул парламентарий, "та политика, которую проводили иностранные спортивные чиновники на протяжении последних лет - фактически извращение, попытка искусственно сделать вид, что если с автомобиля снять колеса, то на нем можно ездить с такой же скоростью и комфортом". "Сколько ни пробовали, сколько ни хорохорились - все равно получается карикатура, на смех даже любым дворовым зевакам. Пришлось нехотя возвращаться к тому, с чего начали", - отметил депутат.

По его словам, глава МОК в этой ситуации взяла на себя весьма рискованную роль - "во всеуслышание заявить, что король голый". "В том патовом тупике, в который загнала себя сегодняшняя Европа, для этого нужно иметь известное мужество. Будем надеяться, что ей удастся хотя бы отчасти восстановить баланс между сиюминутной конъюнктурой и разумом", - сказал Хамитов.

Участие российских спортсменов на Олимпиаде

В 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. На Олимпиаде в Париже сумели выступить 15 россиян.

Из числа зимних федераций возможность выступать в нейтральном статусе предоставили только Международному союзу конькобежцев и Международной федерации лыжного альпинизма. В биатлоне, лыжных видах спорта, бобслее, скелетоне, санном спорте, хоккее и керлинге россияне на международных соревнованиях выступать на данный момент не могут.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.