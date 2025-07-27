Основа ракеты украшена эмблемами научных учреждений и Роскосмоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Работники Научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) подарили президенту России Владимиру Путину титановую модель ракеты "Ангара".

Президенту вручили футляр из алого бархата, внутри которого находится уменьшенная копия ракеты, изготовленная из титана. Когда она взлетает, из пяти двигателей на шестиугольной плакетке вырываются клубы дыма. На основе футляра изображены эмблемы научных организаций и Роскосмоса.