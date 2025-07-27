В церемонии приняли участие российские дипломаты, соотечественники и представители ливанской общественности

БЕЙРУТ, 27 июля. /ТАСС/. Церемония возложения венка к обелиску, установленному на могиле мичмана фрегата "Олег" Российского императорского флота барона Годгарда Бистрома, прошла в Бейруте на христианском кладбище в районе Фурн-эш-Шеббак.

Как сообщил корреспондент ТАСС, в ней приняли участие российские дипломаты, соотечественники и представители ливанской общественности. Панихиду отслужил настоятель подворья Московского патриархата архимандрит Филипп (Васильцев). Церемония была приурочена ко Дню Военно-морского флота России, который отмечается в воскресенье.

"Прибытие в 1861 году корабля "Олег" из Кронштадта к Левантийскому побережью в составе Средиземноморской эскадры стало славной страницей в российской истории", - отметил архимандрит Филипп в своем выступлении после панихиды. По его словам, в тот период Россия переживала трудные времена и залечивала раны после Крымской войны 1853-1856 гг. "Тем не менее Россия посчитала долгом направить корабли в Восточное Средиземноморье ради спасения православных христиан, подвергавшихся гонениям в турецких провинциях, - подчеркнул он. - Мы отслужили панихиду по российским морякам, которые участвовали в этом походе и были похоронены на ливанской земле".

Помимо барона Бистрома, известны имена еще восьми скончавшихся в лазаретах моряков. В зачитанном на церемонии рапорте от 14 сентября 1861 года командующего эскадрой Средиземного моря контр-адмирала И.А. Шестакова говорилось: "Я с истинным прискорбьем доношу о смерти мичмана барона Бистрома, служившего на фрегате "Олег" и обещавшего поддержать достойно честь рода, почтенного в наших военных летописях".

7 февраля на кладбище в районе Ашрафия в Бейруте была установлена памятная плита на могиле вице-адмирала Российского императорского флота Андрея Лазарева (1865-1924), который принадлежит к славной семье российских флотоводцев. По словам посла РФ в Ливане Александра Рудакова, забота о местах воинских захоронений и других объектах, имеющих культурно-историческое значение для России, входит в круг первоочередных задач российских представительств за рубежом.

Судьба фрегата

Эскадра из трех российских кораблей находилась у Левантийского побережья с мая по октябрь 1861 года. Цель миссии была достигнута: турецкие власти пошли в итоге на значительные послабления в отношении христианского населения, которое получило автономию.

Осенью 1863 года парусно-винтовой фрегат "Олег" был вторично послан в Средиземное море и возвратился оттуда весной 1865 года. Это было последнее плавание корабля за пределы Финского залива. На маневрах эскадры Балтийского флота в августе 1869 года возле островов Гогланд и Соммерс при выполнении перестроения броненосная батарея "Кремль", потерявшая управление, врезалась в середину судна между машинным отделением и угольными ящиками.

Фрегат "Олег", получивший пробоину, затонул в течение 15 минут. Из 546 членов команды погибло 16 человек, остальные были спасены судами эскадры. Сейчас судно, считавшееся образцом отечественного кораблестроения для своего времени, лежит на глубине 56 м.

Его обнаружение привлекло внимание президента РФ Владимира Путина, который принял участие в экспедиции Русского географического общества и совершил погружение к затонувшему судну 15 июля 2013 года на подводном аппарате "Си-эксплорер-5".