В здании функционируют три спортивных зала, в том числе для самбо и дзюдо, джиу-джитсу, карате, бокса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин познакомился с открывшимся в апреле для студентов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) центра единоборств.

В здании функционируют три спортивных зала, в том числе для самбо и дзюдо, джиу-джитсу, карате, бокса. При необходимости в помещениях можно проводить и праздничные мероприятия.

Путин - мастер спорта по самбо и дзюдо. Он отмечал важность этих единоборств для формирования характера и отмечал, что многие изученные им в юношеские годы принципы этих видов борьбы оказываются полезны для него до сих пор.