В регион уже прибыли 75 автоцистерн, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Свыше 60 водовозов направят регионы, взявшие шефство над городами и районами Донецкой Народной Республики, для преодоления водного кризиса. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Более 60 водовозов от регионов-шефов прибудут в ДНР. Такое решение принято на совещании, которое провели в Донецке с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным", - сообщил он.

Пушилин заявил, что в ДНР уже прибыли 75 автоцистерн, отправленных из Москвы по прямому поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, техника будет работать в регионе в две смены. "В ходе рабочей встречи обсудили меры по преодолению водного кризиса. Утвердили решения по оперативному выявлению участков с большой потерей воды и ликвидации порывов на них. Общее количество аварийных бригад увеличено почти вдвое: 50 укомплектованных техникой и людьми отрядов прибыли к нам из столицы", - сообщил он.

Глава ДНР также добавил, что с руководством Санкт-Петербурга и Московской области власти региона прорабатывают механизмы для оперативной ликвидации порывов на водных сетях. Кроме того, в ДНР организовали проверку резервуаров для воды в школах и готовность пищеблоков обеспечить детей горячим питанием, поскольку "везде, где позволит оперативная обстановка" в республике 1 сентября планируют начать очное обучение.

По словам Пушилина, в ДНР также продолжают работы по переброске воды из водохранилищ и очистке русел рек от заторов и мусора.

Власти ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.