Поздравил собравшихся замруководителя представительства Россотрудничества в Белоруссии Михаил Быстров

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Торжественный митинг, организованный Белорусским союзом военных моряков, прошел по случаю Дня Военно-морского флота в столице республики. Об этом сообщила пресс-служба Русского дома в Минске.

"У Стелы памяти Музея [истории] Великой Отечественной войны собрались военные моряки, ветераны, активисты флотского движения. Прозвучали поздравления и благодарности. Участники мероприятия также почтили память погибших во время исполнения воинского долга собратьев", - говорится в тексте.

С поздравительным словом к морякам обратился заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Белоруссии Михаил Быстров. "Он отметил, что дружеские связи представительства и Белорусского союза военных моряков с каждым мероприятием выходят на новый уровень", - рассказали в пресс-службе.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 года.