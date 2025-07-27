Председатель Госдумы отметил, что сейчас есть самые разные и огромные возможности получить знания

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Самые надежные инвестиции - это инвестиции в знания, они не пропадут. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Самая выгодная инвестиция, самая надежная - это инвестиция в знания. Поэтому овладевайте знаниями, не пропадет, не сгорит, не пропьете, не проиграете", - сказал Володин, выступая на форуме "Территория смыслов.

Он отметил, что сейчас есть самые разные и огромные возможности получить знания. Поэтому необходимо использовать такую возможность - получать знания, а в дальнейшем их совершенствовать, добавил председатель Госдумы.