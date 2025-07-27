На территории, в частности, высадят более 300 деревьев и 2 тыс. кустарников, сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют создать экопарк в Летном городке Энгельса после сноса расселенных аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Объявлен аукцион по первому этапу благоустройства территории Летного городка в Энгельсе, освобожденной после сноса расселенных аварийных домов. Здесь планируется создать экопарк. Ранее по инициативе губернатора Романа Бусаргина из регионального бюджета было выделено 50 млн рублей. Свою часть софинансирования также обеспечивает муниципалитет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этом году планируют охватить участок площадью 4,3 га, прилегающий к Аллее героев. Здесь высадят более 300 деревьев и 2 тыс. кустарников, проложат тропинки и установят малые архитектурные формы, оборудуют санитарный блок и комнату матери и ребенка. Параллельно будут приводить в порядок коммуникации.

Всего был снесен 31 аварийный дом. В 2021 году президент России Владимир Путин был в Летном городке. Тогда региону выделили дополнительные средства на расселение домов.