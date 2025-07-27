В ДНР в ботаническом саду до конца года отремонтируют шесть объектов

Масштабные работы по капитальному ремонту уже ведутся, сообщил врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты до конца года капитально отремонтируют шесть объектов в Донецком ботаническом саду, сообщил в Telegram-канале врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

По его словам, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов несколько дней работал в ДНР. Хусаинов провел рабочее совещание по социально-экономическому развитию республики, а также посетил строительные площадки на территории региона.

"В Буденновском районе столицы приступаем к строительству ЖК - это порядка 55 тыс. кв. м современного и комфортного жилья. Посетили и Донецкий ботанический сад. Здесь на шести объектах ведется капитальный ремонт. Работы масштабные, завершатся уже в этом году. Наш ботсад - не только излюбленное место отдыха горожан, но и серьезное научное учреждение. Создадим качественные условия для работы сотрудников сада", - написал он.

Донецкий ботанический сад - один их крупнейших в Европе. Основа исследований - коллекционный фонд растений мировой флоры, в котором более 8 тыс. видов, разновидностей, форм и сортов древесных, цветочно-декоративных, пищевых, лекарственных, кормовых и технических, а также редких и исчезающих растений. В саду создан уникальный научный гербарий флоры (DNZ) из более 126 тыс. образцов. Каталог семян сада насчитывает более 700 названий растений, которые предоставляются ботаническим садам и научно-исследовательским учреждениям в соответствии с Конвенцией ООН о биологическом разнообразии 1992 года.

ДБС создан в 1964 году как научно-исследовательский институт для решения экологических проблем индустриальных регионов с высокой концентрацией предприятий тяжелой и добывающей промышленности. На базе учреждения развивается промышленная ботаника, она изучает взаимоотношения растений с техногенно трансформированной и промышленной средой.