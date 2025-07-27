Церемония вручения прошла в фойе Центра единоборств "Корабелки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президента Владимира Путина наградили медалью Морской коллегии РФ "За верность флоту". Награду вручил помощник главы государства и председатель структуры Николай Патрушев.

Церемония прошла в фойе Центра единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) - "Корабелки", выпускником которой является Патрушев.

"Я вас давно-давно помню, - заметил помощник президента, в прошлом сменщик Путина на посту директора ФСБ. - Вы образовали морскую коллегию, и мне как руководителю морской коллегии сегодня очень приятно наградить вас - впервые. Еще никто не награждался [медалью Морской коллегии]".