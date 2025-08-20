Формой кешью похож на запятую, на вкус он сладковатый, у него нежная консистенция, и он довольно мягкий, что для ореха необычно. На самом деле кешью не орех. Биологически это семя, растущее на нижней части плода дерева анакардиум западный, однако обладает многими свойствами ореха, поэтому в обиходе его так и называют. Родом он из Бразилии, но сегодня его массово выращивают в Индии, Вьетнаме, на Шри-Ланке и в странах Африки

Состав кешью: витамины, минералы и другие вещества

Орехи кешью богаты питательными веществами, в том числе белками, витаминами и микроэлементами. Один из главных плюсов — хорошее соотношение питательных веществ при сравнительно низкой жирности: в кешью меньше жира, чем, скажем, в грецких орехах или миндале. Особенно богаты кешью ненасыщенными жирными кислотами: омега-3, омега-6 и омега-9.

Кешью содержит витамины группы B (B1, B2, B3, B5 и B6), а также витамины E и К. Витамины группы B отвечают за здоровье нервной системы, улучшают обмен веществ и помогают организму справляться со стрессом. Витамин Е действует как антиоксидант, замедляя процессы старения, а витамин К участвует в свертывании крови.

Минералы, входящие в состав кешью:

больше всего в кешью магния — целых 73% от необходимой нам нормы этого элемента в сутки. Магний поддерживает работу сердца, нервной системы, участвует в формировании костной ткани;

фосфор — необходим для костей и зубов, а также для производства энергии;

железо — помогает поддерживать нормальный уровень гемоглобина;

цинк — способствует регенерации тканей, укрепляет иммунитет;

медь — важна для синтеза коллагена и усвоения железа.

Помимо этого, в кешью есть аминокислоты и пищевые волокна.

Системное воздействие кешью на организм

Поддержка метаболизма

Благодаря витаминам группы B кешью помогает организму перерабатывать углеводы, жиры и белки. Это делает его полезным продуктом при активных физических и умственных нагрузках, когда возрастает потребность в энергии.

Помощь при анемии

Железо и медь в составе кешью способствуют образованию красных кровяных клеток и усвоению железа, что особенно важно при склонности к железодефицитной анемии.

Когнитивные функции

Благодаря витаминам группы B, железу и ненасыщенным жирам кешью поддерживает мозговую активность, улучшает концентрацию и память. Особенно это актуально при интенсивной умственной нагрузке.

Поддержка гормонального баланса

Кешью может положительно влиять на выработку гормонов как у мужчин, так и у женщин, за счет цинка и меди.

Антиоксидантное действие

Многие вещества в составе кешью — в том числе витамин E, цинк и полифенолы — обладают антиоксидантной активностью. Они нейтрализуют свободные радикалы и помогают замедлить процессы старения, а также снижают риск развития онкологических заболеваний.

Влияние на отдельные органы и системы

Укрепление нервной системы

Ненасыщенные жирные кислоты, магний и витамины группы B участвуют в передаче нервных импульсов. Они помогают снизить раздражительность, справляться с последствиями стресса, улучшить сон.

Сердечно-сосудистая система

Ненасыщенные жирные кислоты, особенно олеиновая, помогают снижать уровень "плохого" холестерина и повышать уровень "хорошего". Это снижает риск развития атеросклероза, инфарктов и инсультов. Дополнительно магний помогает регулировать сердечный ритм и снижает артериальное давление.

Кости и зубы

Фосфор и кальций в сочетании с магнием и витамином К обеспечивают здоровье костной ткани. Это особенно важно в зрелом возрасте, когда повышается риск остеопороза.

Иммунная система

Цинк и медь помогают организму бороться с вирусами и бактериями, участвуют в процессе восстановления тканей и заживления ран. Витамин E дополнительно защищает клетки от разрушения.

Польза кешью для женщин

Внешность

Кешью полезен для кожи, волос и ногтей. Он улучшает состояние кожи благодаря высокому содержанию меди и витамина E. Они способствуют выработке коллагена, а цинк укрепляет ногти и стимулирует рост волос. Однако этим польза для женщин от кешью не исчерпывается.

Репродуктивное здоровье

Цинк участвует в регуляции гормонального баланса и особенно важен в предменструальный период. Он также может снижать симптомы ПМС. Магний помогает при спазмах, снимает напряжение, а витамин B6 регулирует уровень гормона серотонина.

Питание во время беременности

Магний, железо и фолиевая кислота (B9) в составе кешью делают его хорошим дополнением к рациону беременных женщин. Эти вещества необходимы для формирования нервной системы плода и профилактики анемии у будущей матери. Однако при беременности кешью стоит есть только после консультации с врачом — из-за риска аллергии и высокой калорийности.

Проявляем осторожность

Несмотря на все преимущества, кешью — продукт, требующий умеренности. Употребление в больших количествах или индивидуальная непереносимость могут свести на нет всю пользу орехов кешью.

Возможные аллергии

Хотя кешью не относится к самым аллергенным орехам, он все же может вызвать реакцию. Симптомы могут варьироваться от кожной сыпи до отека Квинке.

Калорийность

В 100 г кешью около 550 ккал. Если не контролировать порции, можно легко превысить суточную норму калорий, особенно при малоподвижном образе жизни. Это может привести к набору веса.

Сырые орехи — не для употребления

Сырые орехи кешью, которые не прошли никакой термообработки, содержат остаточную урушоловую кислоту — токсичное вещество, способное вызвать ожоги кожи и проблемы с ЖКТ. Поэтому кешью всегда подвергают термической обработке.

Заболевания ЖКТ и почек

При гастрите, панкреатите, склонности к камнеобразованию в почках кешью нужно есть с осторожностью. Особенно это касается обжаренных орехов с солью, которые усиливают нагрузку на пищеварительную систему.

Как правильно есть кешью

Чтобы получить максимум пользы и избежать вреда, кешью нужно правильно включать в рацион.

Оптимальное количество — 20–30 г в день, это примерно 15–18 орехов.

Лучше выбирать несоленые и не обжаренные орехи — в жареном виде кешью вкуснее, но теряет часть полезных свойств, а добавленная соль может повышать давление.

Не ешьте кешью на голодный желудок: орехи жирные и при пустом желудке могут вызвать дискомфорт. Лучше сочетать с другими продуктами: йогуртом, кашей, салатом.

Храните в прохладном месте: кешью, как и многие орехи, могут прогоркнуть. Лучше держать их в герметичной банке в холодильнике.

Вкус и полезные свойства кешью стали причиной его популярности во всем мире. Однако, чтобы не навредить себе, важно учитывать как пользу, так и вред кешью для организма и подходить к его употреблению разумно.