Почему появляются домашние муравьи
Жилье становится привлекательным для насекомых по нескольким причинам:
- доступ к еде: крошки на полу, липкие поверхности, плохо закрытые банки с вареньем или сахаром — это настоящий магнит для муравьев;
- питьевая вода: даже капля воды в раковине или подтекающий кран могут стать источником влаги, необходимой муравьиной колонии;
- щели и трещины: подобные лазейки позволяют им проникать в квартиру извне или из соседних помещений;
- тепло: в многоквартирных домах теплые трубы и отопление создают комфортные условия для круглогодичного размножения.
От муравьев в квартире проще избавиться, пока их немного. А значит, действовать нужно быстро.
Что делать при первых признаках муравьев
- Уберите все продукты в герметичные контейнеры.
- Протрите кухню раствором уксуса (1:1 с водой) — он уничтожает феромоны, которые оставляют муравьи для своих собратьев в качестве ориентира, и сбивает насекомых с пути.
- Заклейте скотчем щели, откуда они выползают.
- Удалите крошки, липкие следы, капли жидкости.
Эти меры не избавят от проблемы полностью, но помогут сбить активность колонии и выиграть время перед основным наступлением. Не рассчитывайте, что муравьи уйдут сами — такое бывает крайне редко.
Эффективные способы избавления от муравьев
Удалить муравьев из дома помогут готовые инсектициды или народные способы.
Готовые средства: спреи, гели, порошки и ловушки
В магазинах представлен широкий выбор препаратов против домашних муравьев. Наиболее популярны:
- спреи: обеспечивают мгновенный эффект: достаточно распылить средство в местах скопления насекомых. Но есть минус — спрей убивает только тех, кого вы видите, и не проникает в гнездо;
- гели: они действуют медленно, зато эффективно. Муравьи поедают приманку и приносят ее в колонию, заражая других. Через несколько дней гнездо может погибнуть;
- порошки работают по тому же принципу, что и гели;
- ловушки: содержат отравленную приманку и удобны для размещения в труднодоступных местах. Некоторые из них рассчитаны на длительное воздействие.
Народные средства от муравьев в доме
Кроме бытовой химии, которая не всем подходит, можно попробовать народные средства. Многие из таких средств действительно работают:
- борная кислота: смешайте ее с сахаром или медом и добавьте немного воды. Получившуюся массу выложите в местах скопления насекомых. Борная кислота нарушает пищеварение муравьев и приводит к гибели колонии;
- сода: действует, как борная кислота. Нужно смешать с сахарной пудрой и рассыпать в качестве приманки;
- корица, куркума, гвоздика: эти специи обладают сильным запахом, который отпугивает муравьев. Можно рассыпать их вдоль дорожек или положить в проблемных зонах;
- лимонный сок и эфирные масла (мята, чайное дерево, лаванда): их, как и уксус, можно использовать для обработки плинтусов, вентиляционных решеток, трещин в полу.
Народные методы редко уничтожают гнездо полностью. Они работают либо как временное решение, либо как часть комплексного подхода.
Как бороться безопасно, если в доме есть дети и животные
Многие химические средства содержат вещества, которые могут быть опасны при случайном контакте. Поэтому важно выбирать не только эффективные, но и безопасные способы.
Чем опасны традиционные средства
Аэрозоли и спреи моментального действия обычно содержат инсектициды — циперметрин, перметрин, дельтаметрин. При распылении они оседают на поверхностях и сохраняют активность в течение нескольких часов. Для взрослых это не представляет особой угрозы, но для маленького ребенка или кошки, которая может лизнуть пол, — вполне.
Отравленные гели и приманки тоже требуют осторожности. Хотя концентрация яда в них небольшая, проглотить или облизать ловушку — опасно как для ребенка, так и для питомца. Особенно если ловушки стоят на полу или на доступных поверхностях.
Когда в доме есть дети или животные, лучше использовать народные средства, которые не причинят вреда даже при случайном контакте. Если все же приходится прибегать к покупным гелям или ловушкам, соблюдайте простые меры предосторожности:
- расставляйте приманки только в недоступных для ребенка местах — за мебелью, под мойкой, в шкафах;
- ограничьте доступ к обработанным зонам на несколько часов;
- никогда не используйте аэрозоли рядом с игрушками, посудой или местами, где играет ребенок;
- проветривайте помещение после обработки и мойте поверхности, с которыми контактирует ребенок.
Для владельцев домашних животных действуют похожие правила: следите, чтобы питомец не добрался до ловушки, не лизал обработанные зоны. Кошки особенно чувствительны к эфирным маслам, поэтому их лучше использовать точечно или с осторожностью.
Когда стоит обратиться к профессионалам
Если вы уже пробовали и средства из магазина, и народные способы, но муравьи все равно возвращаются, пора подумать о вызове дезинсекторов.
Преимущества профессиональной обработки:
- использование сильнодействующих, но безопасных для людей препаратов;
- выявление гнезда даже в труднодоступных местах;
- гарантия результата и при необходимости — повторная обработка бесплатно.
Чем раньше обратиться за помощью, тем выше шанс справиться с проблемой за один раз. Особенно это актуально для частных домов и первых этажей, где муравьи могут приходить с улицы.
Профилактика: чтобы муравьи не вернулись
После того как вы избавились от муравьев в квартире, важно не допустить их повторного появления. Колония может остаться где-то за пределами вашего дома — у соседей или в подвале. Поэтому профилактика — обязательный этап.
Что нужно делать:
- убирать крошки и капли: даже небольшая грязь на столе или полу привлекает насекомых;
- хранить продукты в закрытых контейнерах, особенно сладости, хлеб и сухофрукты;
- регулярно выносить мусор — муравьи легко пробираются в мусорное ведро;
- закрывать доступ к воде;
- использовать профилактические барьеры: мятные эфирные масла или лимонный сок для протирания плинтусов и подоконников.
Если вы знаете, что у соседей были муравьи, стоит быть особенно внимательным. Часто они мигрируют по вентиляции или через розетки и плинтусы.
Муравьи у соседей: как защититься
Даже если в квартире идеально чисто и все щели заделаны, муравьи в вашей квартире могут появляться вновь — особенно если они обосновались у соседей. Фараоновы муравьи, которые чаще всего встречаются в домах, образуют большие колонии с множеством гнезд. Такие гнезда могут располагаться в разных квартирах, соединяясь между собой муравьиными тропами через вентиляцию, щели в стенах, трубы, электропроводку. В результате борьба в одной квартире не приносит стойкого результата: стоит только вывести их у себя, как они приходят снова — от соседей.
Чтобы прекратить это, нужна коллективная обработка. Если вы заметили, что муравьи регулярно появляются из общей вентиляции, розеток или щелей в стенах — имеет смысл поговорить с соседями. Лучший способ — скооперироваться и провести дезинсекцию одновременно в нескольких квартирах, особенно по стояку. Комплексная обработка перекрывает пути миграции, уничтожает все гнезда и дает устойчивый эффект.
Если соседи не готовы к совместной борьбе, можно минимизировать риски:
- заделать все щели в полу, стенах, вокруг труб и кабелей монтажной пеной или герметиком;
- установить мелкие сетки на вентиляционные отверстия;
- обработать вентиляционные решетки, плинтусы и розетки раствором уксуса, эфирными маслами или специальными барьерными средствами от насекомых;
- установить ловушки у потенциальных входов: возле розеток, в местах входа труб и на пути к вентиляции.
Иногда имеет смысл обратиться в управляющую компанию или санитарную службу, особенно если муравьи встречаются в подъезде, на лестничных площадках и в мусорных камерах. В многоквартирных домах борьба с насекомыми — это зона общей ответственности, и можно добиться проведения санитарной обработки общедомовых помещений.
Если муравьи — сезонная проблема
Бывает, что муравьи появляются в квартире только летом или весной. Это говорит о том, что они проникают с улицы в поисках еды и воды. В этом случае важно:
- установить сетки на окна;
- обработать оконные проемы и балкон лимонным соком или эфирными маслами;
- протирать подоконники раствором уксуса;
- использовать наружные приманки рядом с домом (если вы живете на первом этаже).
Муравьи на даче: в доме и в огороде
Хотя в природе муравьи приносят определенную пользу, вблизи жилья и посадок они могут создавать массу проблем.
Муравьи в доме
Внутри дачных домов чаще всего селятся черные садовые муравьи. Они ищут теплые сухие места с доступом к пище и быстро организуют гнездо прямо под полом, в стене или под подоконником.
Избавиться от муравьев в доме можно теми же способами, что и в городской квартире: герметизация щелей, народные средства, ловушки и гели. Только важно учитывать, что на даче, особенно летом, насекомые активнее и размножаются быстрее.
Муравьи в огороде
В большом количестве муравьи вредят и огороду:
- располагают муравейники прямо под растениями, что нарушает структуру почвы;
- переносят и защищают тлю, с которой у них симбиоз. Тля вредит растениям, ослабляя их и ухудшая урожай;
- могут портить ягоды и другие плоды.
Чтобы избавиться от муравьев на участке, не прибегая к ядохимикатам, можно использовать безопасные и эффективные способы:
- залить муравейник крутым кипятком или солевым раствором;
- насыпать вокруг грядки корицу, красный перец, золу, молотую гвоздику — резкие запахи муравьям неприятны;
- посыпать муравейник смесью буры с сахаром — рабочие унесут ее в гнездо, и это постепенно уничтожит колонию;
- высадить возле грядок мяту, лаванду, календулу — растения, которые муравьи обходят стороной.
Если народные методы не помогают, на участке можно применить специализированные гранулы или порошки, которые продаются в товарах для дачи — они рассыпаются вокруг муравейников и грядок, действуя на насекомых постепенно. Но важно выбирать средства, разрешенные для применения вблизи пищевых культур, и обезопасить домашних животных.
Если отравленные приманки остаются нетронутыми, и в течение недели-двух после обработки домашних муравьев вы вновь так и не увидели, можно выдыхать: колония уничтожена. Поддержание чистоты и профилактика помогут избежать возвращения муравьев в квартиру. Наиболее устойчивый результат дает комбинация: уничтожение гнезда, устранение факторов, которые привлекают насекомых, и регулярная профилактика. А если все сделать грамотно, то повторного нашествия можно не бояться — квартира надолго останется чистой и свободной от муравьев.