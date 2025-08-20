Новое имя, новая жизнь: как официально поменять ФИО

Сменить свои имя, фамилию и отчество можно, следуя установленным законом процедурам. Рассказываем, сколько это стоит, что для этого нужно и какие есть ограничения

Можно ли вообще поменять свое имя

Законы РФ никому не препятствуют поменять имя, фамилию или отчество, руководствуясь собственными о них представлениями. Если родители приняли решение поменять личные данные ребенку старше 10 лет, они обязаны учитывать его мнение и им необходимо получить его письменное согласие.

Для детей до 14 лет такая процедура возможна только с разрешения органов опеки и попечительства. С 14 лет человек может самостоятельно подать заявление на смену ФИО, но до совершеннолетия необходимо будет письменное согласие родителей или попечителей.

Почему меняют ФИО

Смена фамилии или имени обычно происходит по следующим причинам:

заключение или расторжение брака: в первом случае часто берут фамилию супруга, во втором — восстанавливают девичью:

желание дать ребенку свою фамилию: когда официально усыновить ребенка нет возможности, прибегают к смене его фамилии на фамилию отчима или мачехи;

обратная ситуация: отказ от фамилии одного из родителей, если он не участвовал в жизни ребенка;

удобство или эстетические потребности: смена неблагозвучной фамилии или имени, которое трудно произносить, может облегчить человеку жизнь;

религиозные или личные убеждения: имя или фамилия могут быть изменены в соответствии с духовными ценностями человека.

Однако обязанность менять ФИО ни на кого не накладывается. Согласно пункту 3 статьи 32 Семейного кодекса РФ, даже после развода супруги вправе либо сохранить общую фамилию, либо вернуть добрачную по своему выбору.

Ограничения при выборе нового имени

При замене имен законом установлены некоторые ограничения на выбор новых данных. Они не должны содержать:

цифры, буквенно-числовые обозначения;

любые символы, кроме дефиса;

ругательства;

указания на звания, титулы или должности.

Эти правила установлены, чтобы сохранить культурные и правовые нормы, а также чтобы новые ФИО соответствовали общепринятым стандартам и были понятны.

Как сменить фамилию: пошаговая инструкция

Смена имени, фамилии или отчества потребует терпения и организованности, ведь необходимо пройти несколько этапов, начиная с подготовки документов и заканчивая последующим обновлением всех необходимых бумаг.

1. Сбор документов

Взрослому понадобятся:

удостоверение личности гражданина РФ;

свидетельство о рождении заявителя.

Если заявитель женат/замужем и имеет детей, дополнительно потребуются:

свидетельство о браке (если брак не первый, а в предыдущих тоже была смена фамилии, нужны справки обо всех браках);

документы о расторжении предыдущих браков (если таковые были);

свидетельство о смерти супруга, если он умер;

свидетельства о рождении детей.

2. Заполнение заявления

Заявление составляется по официальной форме №20. В ней указываются текущие персональные данные, желаемые ФИО, а также сведения о детях, на тот случай, если их документы тоже планируется менять. Придется написать и причину, по которой заявитель хочет сменить данные, будь это брак или личные предпочтения.

3. Подача документов

Подать заявление можно в отделении ЗАГС по месту жительства или регистрации либо через МФЦ. При подаче документов вас проинформируют, сколько стоит процедура, выдадут квитанцию для оплаты государственной пошлины и проинструктируют относительно дальнейших шагов.

4. Сколько стоит поменять фамилию

Госпошлина за смену ФИО составляет 5 000 рублей. Если необходимо изменить свидетельство о рождении ребенка до 14 лет или получить повторные свидетельства, за каждый документ взимается дополнительная плата в размере 700 рублей. Оплатить госпошлину можно в банке, через онлайн-сервисы, такие как информационный портал ЗАГС, или по реквизитам, указанным на сайтах региональных администраций. Так, москвичи могут обратиться к сайту мэрии Москвы, а жители Санкт-Петербурга — к порталу городской администрации.

5. Ожидание решения

В соответствии с законами РФ заявление рассматривается в течение 30 дней, но в сложных случаях может потребоваться и три месяца. После одобрения заявителю выдается свидетельство о перемене имени. Этот документ станет основой для замены других бумаг.

Какие документы нужно изменить после смены ФИО

Смена фамилии повлечет за собой обновление ряда документов, чтобы не возникло юридических и административных проблем.

Список документов, которые необходимо обновить в ближайшее время:

паспорт — не позднее следующих 90 календарных дней;

водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства — использование прав с устаревшей фамилией может привести к штрафу до 500 рублей;

военнообязанным в течение 14 дней необходимо уведомить о смене данных военкомат, военный билет можно заменить позже;

загранпаспорт — на его обновление дается 6 месяцев;

СНИЛС — его номер не изменится, но само страховое свидетельство придется обновить через работодателя, Социальный фонд или МФЦ;

сертификат на материнский капитал, если он получен;

социальная карта москвича (для жителя столицы);

все свидетельства о собственности на недвижимость — их обновление необязательно, но рекомендуется для удобства.

Список документов для обновления на следующем этапе:

После смены фамилии необходимо уведомить:

банк для перевыпуска банковских карт;

ТСЖ или управляющую компанию для актуализации данных собственника/нанимателя;

страховую компанию, если оформлен полис ОСАГО;

отдел кадров на работе для внесения изменений в кадровые документы;

органы, выплачивающие социальные пособия и жилищные субсидии, чтобы не возникло приостановок выплат;

департамент городского имущества, если гражданин стоит на очереди на улучшение жилищных условий.

Какие данные меняются без дополнительных уведомлений:

данные в ИНН и полисе ОМС обновляются автоматически в базах ФНС и страховых компаний;

в бумажную трудовую книжку вносится запись о смене фамилии;

в электронной трудовой книжке сведения тоже обновляются автоматически.

Смена фамилии при вступлении в брак

При вступлении в брак будущие супруги могут выбрать одну из трех опций: остаться при своих, взять общую фамилию или двойную, соединив свои дефисом. Решение о смене фамилии нужно сообщить при подаче заявления в ЗАГС. Чтобы поменять ее позже, потребуется оформлять все документы заново.

Как можно поменять фамилию ребенку

При рождении ребенок получает фамилию одного из родителей; состоять для этого в законном браке необязательно. Это право закреплено в статье 59 Семейного кодекса. Смена фамилии, имени или отчества ребенку до 14 лет возможна, только если оба родителя на нее согласны и это одобрено органами опеки. С 14 лет ребенок может сам инициировать эту процедуру, но с письменного согласия родителей.

Если один из родителей или оба они лишены прав, признаны недееспособными, уклоняются от воспитания или их местонахождение неизвестно, согласия от них не требуется. Однако тогда для смены имени ребенку потребуются подтверждающие документы: решение суда о лишении родительских прав, постановление о привлечении к административной ответственности или справка из МВД.

Чтобы сменить имя или фамилию ребенку, нужно:

1. Написать заявление на смену имени и/или фамилии в органы опеки, указав причину такого решения.

2. Для смены имени ребенку нужно предоставить:

копию паспорта заявителя;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку о месте жительства ребенка;

письменное согласие ребенка, если ему больше 10 лет;

документы о расторжении брака (если он расторгнут);

письменное согласие на изменение фамилии ребенка от второго родителя или документы, которые подтверждают право не учитывать его мнение.

3. Дождаться решения органов опеки (до месяца). Обычно перед вынесением решения проводится беседа с ребенком и родителями.

4. В случае одобрения получить в ЗАГСе новое свидетельство о рождении.

Отказ органов опеки можно обжаловать в судебном порядке.

Возможные причины отказа

Отказ в смене имени может быть вызван:

техническими причинами: ошибками или опечатками в документах, таких как неверные даты или названия;

несоответствием желаемых данных законодательным нормам: использование цифр, символов или бранных слов.

Смена фамилии, имени или отчества — важное личное решение, которое может повлиять на восприятие себя. Чтобы поменять старое имя в паспорте на новое, важно тщательно подготовить документы, заранее уведомить все необходимые организации и соблюсти установленные сроки замены документов.