ТАСС: сотрудники ТЦК вынуждают украинцев за бесценок продавать землю

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ и сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вынуждают жителей Сумской и Черкасской областей за бесценок продавать земельные участки. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Жители Сумской и Черкасской областей активно жалуются в социальных сетях, что представители командования ВСУ, а также сотрудники ТЦК вынуждают их за бесценок продавать земельные участки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в случае отказа "людям угрожают конфискацией земли под нужды ВСУ и мобилизацией в украинские вооруженные формирования независимо от наличия хронических заболевания и имеющихся отсрочек".