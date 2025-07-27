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Военная операция на Украине

ТАСС: сотрудники ТЦК вынуждают украинцев за бесценок продавать землю

В случае отказа "людям угрожают конфискацией земли под нужды ВСУ и мобилизацией в украинские вооруженные формирования

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ и сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вынуждают жителей Сумской и Черкасской областей за бесценок продавать земельные участки. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

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"Жители Сумской и Черкасской областей активно жалуются в социальных сетях, что представители командования ВСУ, а также сотрудники ТЦК вынуждают их за бесценок продавать земельные участки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в случае отказа "людям угрожают конфискацией земли под нужды ВСУ и мобилизацией в украинские вооруженные формирования независимо от наличия хронических заболевания и имеющихся отсрочек".

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