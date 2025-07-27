ТАСС: командование ВСУ лжет родственникам солдат, чтобы не платить компенсации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ лжет родственникам солдат о месте, где военнослужащий погиб или пропал без вести, чтобы признать его дезертиром и не выплачивать компенсации. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Списавшись с бабушкой уничтоженного военнослужащего 117-й отдельной бригады теробороны Н. Титовой, мы узнали, что командование бригады недавно уведомило ее, что внук пропал без вести в районе села Проходы Сумской области. В ходе короткого диалога мы пришли к выводу, что командование специально указывает недостоверную информацию, чтобы признать военнослужащего ВСУ дезертиром и не выплачивать каких-либо компенсаций его родственникам", - сказал собеседник.

Он отметил, что командование бригады в телефонном разговоре с женщиной заявило, что в Проходах подразделения бригады дислоцировались последний раз в марте 2025 года, а пропал без вести Евгений Кравец в этом населенном пункте в июле, "так как так указано в рапорте его командира роты, который также пропал без вести".