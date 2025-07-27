Сенатор Карасин: разговоры Австрии о НАТО доказывают милитаризацию Европы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Рассуждения австрийских политиков о вступлении страны в НАТО доказывают набирающую обороты милитаризацию Европы. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

"Весьма тревожны сообщения о том, что в нейтральной Австрии некоторые политики, включая главу МИД, начинают рассуждать о вступлении страны в блок НАТО. Это еще раз доказывает, что милитаризация Европы с подачи Лондона, Брюсселя и Парижа продолжает набирать обороты", - написал он в Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что идея вступления Австрии в альянс пока не имеет поддержки большинства населения страны.

"Впрочем, на примере других стран, это не является преградой для НАТО-центристов. Системная медийная обработка австрийских граждан будет продолжена", - добавил Карасин.