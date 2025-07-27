Участникам мероприятия предстояло преодолеть 20 трасс с верхней и нижней страховкой, сообщили в министерстве туризма и народных художественных промыслов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Фестиваль скалолазания прошел на горе Тарки-Тау в Махачкале, собрав любителей и профессиональных спортсменов из Дагестана и других регионов страны, сообщили в министерстве туризма и народных художественных промыслов республики.

"Сегодня на горе Тарки-Тау в Махачкале стартовал фестиваль скалолазания "Вызов Скал Тарки-Тау 2025". Участники со всей республики и других регионов России собрались, чтобы проверить свои силы и выносливость на маршрутах различной сложности", - говорится в сообщении.

Соревнования прошли в двух категориях - для любителей и для профессиональных спортсменов. Им предстояло преодолеть 20 трасс с верхней и нижней страховкой. Помимо спортивной части, участникам фестивали представили культурно-развлекательную программу. Они смогли пострелять из лука и прогуляться на лошадях.

Организаторами мероприятия выступили федерация скалолазания Дагестана, Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана при поддержке администрации поселка Тарки и Федерации скалолазания России.