Якорь установили на фоне белых горных вершин, сообщили в автономной некоммерческой организации "Мы"

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Монумент "Якорь в ущелье" открыли в Северной Осетии в честь морских пехотинцев - защитников Суарского ущелья. Об этом ТАСС сообщили в автономной некоммерческой организации "Мы", которая является инициатором установки памятника.

"Монумент "Якорь в ущелье" возник после посещения с детьми в рамках нашего проекта "Марафон Победы" музея защитников Суарского ущелья в селе Майрамадаг. В музее нам не хватило якоря, и мы спросили у администрации, возможно ли его установить. После того как услышали положительный ответ, уже направляясь во Владикавказ на конечную точку экскурсии, мы приобрели якорь на просторах интернета и начали работу над монументом", - сказал представитель АНО "Мы".

Монумент создан собственными усилиями организации. Якорь установлен на фоне белых горных вершин. В открытии монумента в воскресенье, в День ВМФ, принимал участие глава республики Сергей Меняйло.

Защитники Суарского ущелья - морские пехотинцы, курсанты военных училищ, им едва исполнилось по 18 лет. Бои за ущелье шли с 4 по 11 ноября 1942 года. При наступлении на Майрамадаг немецкое войско в 10 раз превосходило советское. За восемь кровопролитных дней погибли 627 курсантов и красноармейцев, все они захоронены в братских могилах Майрамадага. Самая большая находится на территории мемориального комплекса. Ценой своей жизни молодые курсанты остановили немецкие войска на пути к стратегической цели - захвату Военно-Грузинской дороги.