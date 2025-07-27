По случаю праздника патриарх Кирилл возглавит крестный ход и торжественный молебен в Москве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь 28 июля отмечает день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, к которому в России также приурочено празднование Дня Крещения Руси. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит крестный ход и торжественный молебен в столице по случаю праздника.

Киевский князь Владимир (около 960-1015 годы) вошел в историю как Креститель Руси. Он принял крещение в 988 году. Согласно "Повести временных лет", обряд состоялся в византийском поселении в Крыму - Корсуни (древнегреческое название - Херсонес, ныне территория Севастополя). После принятия христианства Владимир организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства, определив цивилизационный путь народа. Русская православная церковь почитает его в лике святых как "равноапостольного".

"Крещение нашего народа в водах Днепра сформировало самосознание Руси, ее самобытность и духовный облик. С этого момента начала развиваться письменность, появившаяся на Руси не только ради летописей о деяниях предков, но и ради создания шедевров литературы всемирно признанной духовной глубины. Из крещальной купели Руси выросла вся культура, которую мы ныне знаем - и иконопись, и зодчество, и музыка, и поэзия. Даже зарождение науки на Руси началось в монастырях, а затем в школах и академиях, дав миру великие открытия", - сказал в своем послании по случаю праздника митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков), текст документа приводит сайт Тверской митрополии.

Принятие христианства позволило ввести Русь в число ведущих европейских держав своего времени. По мнению историков, к принятию христианской веры Владимира могла подтолкнуть память о матери его отца, княгине Ольге, которая крестилась в Византии в 950-х годах.

В понедельник ровно в 12:00 по местному времени во всех храмах Русской православной церкви прозвучит колокольный звон - благовест "Слава Тебе, Боже!". Впервые волна единовременного перезвона в этот праздник объединила церкви Московского патриархата в 2012 году по благословению предстоятеля РПЦ. Также 28 июля патриарх Кирилл возглавит крестный ход от Успенского собора Московского Кремля до памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. По данным патриархии, для крестного хода будут доставлены частицы мощей святого князя Владимира. По его завершении первоиерарх РПЦ возглавит торжественный молебен у подножия памятника князю.

На государственном уровне праздник Крещения Руси начал отмечаться в Российской империи в 1888 году, в год 900-летия этого события. В СССР масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием Крещения Руси, прошли в 1988 году. В России в 2010 году День Крещения Руси был установлен 28 июля как государственная памятная дата.