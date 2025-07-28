Пленный из ВСУ рассказал, как разбил нос сотруднику ТЦК в Винницкой области

Сергей Мартынюк добавил, что ему в ходе драки травмировали бровь

КУРСК, 28 июля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 156-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Мартынюк сообщил ТАСС, что разбил нос сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), который пытался его мобилизовать в селе Жуковцы Жмеринского района Винницкой области.

"Ехала машина полиции, подъехали ко мне и назвали фамилии, спросили, знаю ли я их - видимо кого-то искали. Я ответил, что таких не знаю и сам здесь на квартире (съемной - прим. ТАСС) живу, они проехали пару метров, потом встали, и уже вышли сотрудники ТЦК вместе с полицией, начали вопросы задавать: имею ли военный учет, служил ли я или нет. Ответил, что служил, что у меня трое детей дома, потом спросили, есть ли у меня документы, что у меня трое детей, а потом начали меня крутить и в машину сажать. Началась драка, кому-то нос я разбил, они мне разбили бровь", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники центра комплектования привезли его в здание ТЦК, забрали личные вещи, а затем отвезли в заброшенный детский сад.

"Там я переночевал, утром опять привезли в ТЦК, сидел там целый день, до четырех часов вечера. Мне сделали документы, военный билет и все остальное. Потом приехали двое военных, повезли в Винницкую область, где был сбор мобилизованных, там мне сказали, что отсюда сразу отправляют на войну", - отметил пленный.

Мартынюк сдался в плен российским военнослужащим неподалеку от Юнаковки в Сумской области.