Глава региона Олег Кожемяко отметил, что его необходимо сформировать до сентября 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Комплексный план по созданию муралов, подсветке и благоустройству фасадов создадут во Владивостоке до конца августа. Соответствующую задачу поставил глава региона Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Нужно составить архитектурный план, допустим, на трехлетку и уже в бюджете 2026-2027 годов вместе с городом, комиссией по развитию Владивостока, решить, как и какие мы будем делать фасады, подпорные стены, чтобы эти работы нашли отражение в бюджете. Нужно определить, какая будет тематика, какое мы требуем качество работ, какую гарантию на выполненные работы. Заложить обслуживание хотя бы на пятилетней период. Кроме того, поскольку это комплексная работа, нужно обязательно заложить средства на подсветку", - цитируют губернатора в сообщении.

Глава региона обозначил, что план необходимо сформировать до сентября, до принятия регионального бюджета на 2026 год. Сообщается также о планах поддержать художников, создающих в регионе муралы. Художник из Владивостока Максим Некко обратился к Кожемяко во время приема граждан и обозначил, что во Владивостоке живут более 40 активных художников, которые хотят украшать стены домов, общественные пространства и создавать объекты визуального искусства. Как уточнил глава Владивостока Константин Шестаков, в городе уже реализуется программа, позволяющая молодым художникам работать с архитектурными объектами, специально определены подходящие под это сооружения, в частности подпорные стены и торцы жилых домов.