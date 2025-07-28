Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на территории Забайкальского края ожидаются сильные дожди, град и ветер

ЧИТА, 28 июля. /ТАСС/. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Забайкальском крае из-за сильных дождей, града и ветра, ожидаемых в регионе 28 и 29 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение. Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине дня 28 июля и в течение суток 29 июля местами по Забайкальскому краю ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 19-24 м/с. В связи с прогнозом, на реках юго-восточных, восточных и северных районов края возможны резкие подъемы уровней, местами с выходом воды на пойму", - говорится в сообщении.

Спасатели работают в режиме повышенной готовности.