Впервые АГУ имени В. Н. Татищева будет обучать бакалавров по направлению "Системы и технологии искусственного интеллекта"

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева (АГУ) и Астраханский государственный технический университет (АГТУ) расширили перечень образовательных программ, открыв прием на ряд новых направлений подготовки.

В АГУ впервые начнут профильно обучать искусственному интеллекту, ранее это направление входило только в перечень дисциплин образовательных программ бакалавриата. "В 2025 году Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева расширил перечень образовательных программ и открыл прием на ряд новых направлений подготовки. Впервые вуз будет обучать бакалавров по направлению "Системы и технологии искусственного интеллекта", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Также в АГУ появился учебный курс по направлению "Цифровой маркетинг и анализ данных", "Анализ больших данных в социальных процессах" и "Информационные системы в физике". Все это программы высшего образования.

В Астраханском государственном техническом университете появилось новое направление подготовки бакалавриата - "Судовождение", однако оно не новое для региона, а искусственному интеллекту учили в рамках профиля "Искусственный интеллект, робототехника и сенсорика", где основной вектор обучения был направлен именно на физико-технический блок. Тем не менее в пресс-службе АГТУ уточнили, что данное направление является востребованным.